Paukenschlag: G!LT- Spitzenkandidat wirft Handtuch

Der Spitzenkandidat der Liste G!LT des Kabarettisten und Schauspielers Roland Düringer , Günther Lassi zieht sich knapp sechseinhalb Wochen vor der Nationalratswahl "unwiderruflich" zurück! Das teilte die Liste am Mittwochabend in einer Aussendung mit. Lassi war in die Kritik geraten, weil auf seiner Homepage eine PDF- Datei mit dem antisemitischen Pamphlet "Protokolle der Weisen von Zion" verlinkt war. Er selbst spricht von Rufmord.