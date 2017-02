Pater und Nonne fassten dreisten Klosterdieb (42)

Es war ein Zufall, dass Schwester Silvia Giuliani um 16 Uhr die Schlafkammer aufsuchte. Sie arbeitete, wollte nur etwas holen, als sie hinter der Tür plötzlich einen fremden Mann erblickte. "Da ist mir kurz ganz anders geworden", erzählt die 42- Jährige, die aber hinter sich die Tür schloss und ihn in ein Gespräch verwickelte.

"War klar, dass er nichts Gutes im Schilde führt"

In gebrochenem Deutsch erkundigte sich der Fremde nach Terminen für die heilige Messe, an der er vorgab teilnehmen zu wollen. Giuliani rief den Klostervorsteher Pater Fritz herbei, der binnen einer Minute vor Ort war. "Uns war klar, dass jemand, der unangemeldet bis in den privaten Schlaftrakt im ersten Stock kommt, nichts Gutes im Schilde führt", sagt der 50- Jährige.

Das Franziskanerkloster Pupping geriet ins Visier rumänischer Gauner. Foto: laumat.at/Matthias Lauber

Pater: "Habe ihm verboten zu rauchen"

Der im Kampfsport erprobte Franziskaner alarmierte die Polizei, ließ den Verdächtigen dabei nicht mehr aus den Augen - "damit ich reagieren kann, falls er Waffen zückt". Es dauerte 15 Minuten, bis die Polizei kam. "Der Mann hatte dazwischen ein Dutzend Bedürfnisse, doch ich hab ihm verboten zu rauchen oder das WC zu benützen, weil ich geahnt hab, dass er Komplizen alarmieren will."

Als Polizisten eintrafen, schaute Schwester Silvia nach, ob etwas gestohlen wurde. Und tatsächlich: Aus ihrem Börsel fehlte Bargeld. "Er hat in die Hosentasche gefasst und es zurückgegeben." Der Mann wurde festgenommen, später aber auf freiem Fuß angezeigt.

Unweit des Klosters konnten in einem Auto noch zwei Rumänen erwischt werden. Pater Fritz: "Sie gehörten zu ihm, hatten Prospekte von anderen Klöstern dabei."

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung