Passanten helfen Polizist bei Dealer- Festnahme

Zeugen sind einem Polizisten in Wien- Ottakring am Donnerstag bei der Festnahme eines Dealers zu Hilfe gekommen. Der 22- Jährige wurde von dem Beamten am frühen Nachmittag bei einer Suchtmittelübergabe am Lerchenfelder Gürtel beobachtet. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann mit Schlägen und Tritten. Passanten halfen, den 22- Jährigen bis zum Eintreffen der Verstärkung festzuhalten.