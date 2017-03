Parksheriffs von Autofahrern verletzt

Gleich zwei Wiener Parksheriffs - eine Frau und ein Mann - sind am Mittwoch innerhalb von nur knapp einer Stunde von Verkehrssündern brutal attackiert und teils schwer verletzt worden. Zum ersten Vorfall kam es im Bezirk Ottakring, wo ein 25- Jähriger eine junge Frau an der Hand verletzte. In Favoriten schlug ein 26- Jähriger einem Mitarbeiter der Parkraumüberwachung mit der Faust ins Gesicht und soll auch einen Zeugen bedroht haben.