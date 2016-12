Panda- Zwillinge zeigen sich erstmals den Besuchern

Sie haben sich endlich herausgetraut: Am Donnerstagabend verließen die Panda- Zwillinge "Fu Feng" und "Fu Ban" erstmals ihre Baumhöhle und verbrachten die Nacht damit, die Anlage genau zu erkunden. Seit ihrer Geburt am 7. August hatten die kleinen schwarz- weißen Flauschbälle ihre Zeit hinter den Kulissen des Wiener Tiergartens Schönbrunn verbracht und waren in der nicht einsehbaren Wurfbox von Mama "Yang Yang" liebevoll umsorgt worden.