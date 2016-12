Panda "Long Hui" wird nun pathologisch untersucht

Panda- Männchen "Long Hui", das am Freitag im Zuge einer Not- Untersuchung starb, wird nun pathologisch untersucht. Das Tier wurde dazu tiefgefroren, hieß es seitens des Wiener Tiergarten Schönbrunn am Samstag. Für die Untersuchung werden auch Experten aus China erwartet, die gemeinsam mit den Wiener Kollegen die Todesursache klären wollen.