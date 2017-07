OSZE- Treffen in NÖ: Mauerbach im Ausnahmezustand

Radikalisierung hat Kurz zum Schwerpunktthema des österreichischen Vorsitzes gemacht. Diese fände nämlich "mitten in unseren Gesellschaften statt". Deshalb sei es "notwendig, dass wir als OSZE gemeinsam stärker gegen Radikalisierung ankämpfen". Der von Kurz ernannte OSZE- Sonderbeauftragte im Kampf gegen Radikalisierung, Peter Neumann, will beim Treffen in einer eigenen Arbeitsgruppe Strategien vorstellen, wie dieser Kampf erfolgreich geführt werden kann.

Ungarischer Minister lobt österreichischen OSZE- Vorsitz

Den Kampf gegen den Terror hob auch der ungarische Außenminister Peter Szijjarto hervor. Dieser betonte, dass sich seine Kollegen in Mauerbach vor allem darauf konzentrieren sollten. Seit den Anschlägen von Paris habe es in Europa 15 schwerwiegende Vorfälle gegeben, die 315 Menschen getötet hätten. Szijjarto, der zuvor von Kurz äußerst freundschaftlich begrüßt worden war, lobte außerdem den bisherigen österreichischen Vorsitz: "Diese Präsidentschaft ist in jüngster Zeit die beste", erklärte er und hob vor allem die Bemühungen um Entschärfung des Ukraine- Konflikts hervor.

Kurz: Kein Frieden in Europa ohne Russland

Erfreut zeigte sich Außenminister Kurz über seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, der ebenfalls angereist war. In Europa könne es keinen Frieden ohne Russland geben, sagte Kurz. Die EU müsse in ihre Nachbarschaftspolitik wegkommen von "Entweder- Oder- Entscheidungen" und Staaten wie der Ukraine, Moldau oder Georgien die Möglichkeit geben, "näher an die EU heranzurücken und gleichzeitig ordentliche Kontakte mit Russland zu haben".

Der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin hingegen sagte seine Teilnahme am Treffen kurzfristig ab. Grund dürften ukrainischen Medieninformationen zufolge Verpflichtungen Klimkins in Kiew sein, das in den vergangenen Tagen von US- Außenminister Rex Tillerson, UNO- Generalsekretär Antonio Guterres und NATO- Generalsekretär Jens Stoltenberg besucht wurde.

Ukraine- Krise: Wichtige Vermittler schwänzen Treffen

Der Konflikt in der Ostukraine, wo die OSZE derzeit mit einer rund 1000 Personen starken Beobachtermission im Einsatz ist, hat sich zuletzt wieder zugespitzt. Fortschritte im Konflikt wurden aber nicht erwartet, weil mit Ausnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow kein Außenminister der Staaten des bedeutenden Normandie- Formats (Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland) nach Mauerbach gereist ist.