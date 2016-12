Ostukraine: Kurz will im Kriegsgebiet vermitteln

Es herrscht Krieg, und das mitten in Europa! In der Ukraine, die verschiedenen Berechnungen zufolge der geografische Mittelpunkt Europas ist. Der Krieg zwischen der ukrainischen Armee und russischen Separatisten hat bereits fast 10.000 Todesopfer gefordert. Jetzt will Österreich vermitteln - und zwar in seiner Funktion als Vorsitzender der OSZE (einer Art Europa- UNO plus USA und Kanada), die es im Jahr 2017 innehat.