ORF- Gebührenerhöhung: Wrabetz bessert nach

Der Finanzausschuss des ORF- Stiftungsrats hat am Montag vorerst keine Empfehlung zum Gebührenantrag der Geschäftsführung ausgesprochen. ORF- Generaldirektor Alexander Wrabetz stellte seine Anträge nämlich vorerst nicht und will sie bis zur Sitzung des Stiftungsrats am Donnerstag überarbeiten. Erst dann wird auch auf dem Tisch liegen, in welcher Höhe nun die Gebührenanpassung beantragt wird.