Opfer: "Die Täter wussten genau, was sie suchten"

"Die Täter wussten genau, was sie suchten", so der 58 Jahre alte Franz H. gegenüber der "Krone". Der Mann war in der Nacht auf Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau und seiner 80 Jahre alten Mutter Opfer eines skrupellosen Raubüberfalls im Haus der Familie in Schwarzenbach in Niederösterreich geworden. Die Bande schlug und fesselte die drei Familienmitglieder, schnitt Tresore auf, kaperte ein Auto und steckte es in Ungarn in Brand. Die Fahndung läuft!