OÖ: Zwei Bergwanderer starben bei Hitzetouren

Notfallmediziner konnten ihnen nicht mehr helfen: In Oberösterreich bei Windischgarsten sackte der 78- jährige Pensionist Herbert A. aus Kirchdorf beim Wandern in der Dr.- Vogelgesang- Klamm mit mehreren Bekannten um 16.20 Uhr plötzlich zusammen. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers kam zu spät.

Dreieinhalb Stunden später kam es am Schoberstein bei Molln zum nächsten Drama: Ein Pensionist (69) aus Hildesheim in Deutschland war mit seiner Ehefrau von Ternberg aus aufgebrochen. Gegen 20 Uhr klagte er in 900 Metern Seehöhe über Schwindelanfälle und brach kurz darauf zusammen. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

