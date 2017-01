OÖ: Polizei identifizierte Möchtegern- Sanitäter

Mit Blaulicht und in Rotkreuzuniform war der etwa 50- jährige Mann in einem Geländewagen mit Salzburger Kennzeichen am Mittwoch zur Unfallstelle gerast. Vor Ort bot der eifrige Helfer sofort seine Dienste an, die Verletzten waren zu diesem Zeitpunkt jedoch längst versorgt.

Foto: Manfred Fesl

Verdächtiger benutzte eigenen Namen

Die Identifizierung des Unbekannten machte den Beamten jedenfalls keine großen Schwierigkeiten, denn der Verdächtige, der bereits während des Einsatzes seinen "Kollegen" aufgefallen war - niemand kannte den neuen Helfer -, beging einen folgenschweren Fehler: Als er nämlich den Medienvertretern auch noch ein Interview zum Unfallgeschehen gab, nannte er dabei seinen richtigen Namen.

Dem falschen Sanitäter droht nun wegen missbräuchlicher Verwendung des Blaulichts und des Tragens der Uniform ein halbes Jahr Haft.

Foto: Manfred Fesl

Bei dem Unfall war ein mit 19 Urlaubern aus Asien besetzter Reisebus von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und auf eine angrenzende Wiese gestürzt. Es gab fünfsowie einen Schwerverletzten.