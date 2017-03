OÖ: Polizei fand totes Paar in Familienhaus

Seit einem Jahr lebte die 34- jährige Lebensmittelverkäuferin gemeinsam mit dem Angestellten (52) in dem Haus in Bad Kreuzen. "Unsere Kollegin ist am heutigen Aschermittwoch nicht an ihrem Arbeitsplatz in Münzbach. Das ist gar nicht ihrer Art", alarmierte eine Kollegin die Polizei.

Vermutlich Mord und Selbstmord

Die machte eine schreckliche Entdeckung: Am Boden lagen zwei leblose Körper, neben ihnen eine Pistole. Die Leichen wiesen Schussverletzungen auf. Der Slowake dürfte zuerst seine Landsfrau und dann sich selbst gerichtet haben. Ursache der Bluttat dürften psychische Probleme des 52- Jährigen Vaters einer erwachsenen Tochter gewesen sein. Er hatte erst vor Kurzem versucht, sich mit einem Messer umzubringen, den Baustich aber überlebt.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung