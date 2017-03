OÖ: Eifersucht als Motiv für Mord an Freundin (34)

"Heute ist kein guter Tag für uns", sagt der Fleischwarenerzeuger Franz Greisinger aus Münzbach am Donnerstag im "Krone"- Gespräch. Er habe erst in der Früh vom gewaltsamen Ableben der beliebten Mitarbeiterin Lucie J. (34) erfahren und sei sehr betroffen. Die Leute der Abteilung, in der die Slowakin tätig war, seien regelrecht geschockt. "Sie war erst seit 2014 bei uns in der Produktion im Einsatz, aber sehr fleißig und in der Kollegenschaft bestens integriert", so Greisinger.

Beziehungskrise dauerte schon länger

Ähnlich viel Gutes weiß auch der Autohändler Andreas Ambros aus Tragwein über seinen Mitarbeiter Julius I. zu berichten: "Er war einer unserer Besten, in den vergangenen zwei Jahren hat es mit ihm nie Probleme gegeben." In der Beziehung des Paares dürfte es aber schon seit einiger Zeit gekriselt haben. Der 52- Jährige berichtete gegenüber Bekannten von einem Verhältnis der Lebensgefährtin zu einem anderen Mann.

Im November unternahm er nach Streitereien auch einen Selbstmordversuch. "Er hat sich ein Messer in den Bauch gestoßen", weiß Nachbarin Gertraud Riegler, die im Haus gegenüber dem Tatort wohnt. Von Beziehungsproblemen bekam die Nachbarschaft nichts mit. I. hinterlässt zwei erwachsene Töchter und ein Enkelkind, die in der Slowakei leben.

Video: Polizei fand totes Paar in Familienhaus

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung