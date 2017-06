OÖ: Alkolenker überrollt schlafenden 17- Jährigen

Ein 17- Jähriger ist Sonntagfrüh am Rande einer Sonnwendfeier von einem stark betrunkenen Fahrer im oberösterreichischen Eitzing mit dem Auto überrollt worden. Der Bursch war hinter dem Wagen in einer Wiese eingeschlafen. Dessen Besitzer torkelte später mit 2,38 Promille zum Auto und fuhr zurück. Festbesucher hoben den 2,1 Tonnen schweren Wagen an, um den Burschen zu retten.