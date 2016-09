Online- Betrüger ergaunerten mehr als 200.000 Euro

Die Salzburger Polizei hat eine Bande von Geldwäschern ausgeforscht, die über vermeintliche Internet- Bestellungen mehr als 200.000 Euro Schaden angerichtet haben soll. Weltweit gibt es zumindest 372 Geschädigte, in Österreich sind derzeit 53 Opfer bekannt. Ein Verdächtiger wurde in Wels verhaftet, vier weitere Verhaftungen gab laut Polizei es in Rumänien.