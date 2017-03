OMV kauft 24,99 Prozent an Gasfeld in Sibirien

Der Öl- und Gaskonzern OMV hat einen weiteren Milliardendeal abgeschlossen. Nachdem das teilstaatliche Unternehmen am Freitag bekannt gegeben hatte, sich vom verlustträchtigen Tankstellengeschäft Petrol Ofisi in der Türkei zu trennen , meldete es am Sonntag einen Megazukauf in Sibirien. Für umgerechnet 1,75 Milliarden Euro beteiligt sich die OMV an einem Gasfeld in Westsibirien.