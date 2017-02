"Oma" erinnert sich: "Pauli war so ein lieber Bub"

Das Drama um den neunjährigen Pauli aus Nußdorf am Attersee in Oberösterreich - es ist unbegreiflich! Wie berichtet, soll ihm seine Mutter (38) am Samstag die Pulsader am Unterarm aufgeschnitten haben. Der Bub verblutete. Danach wollte sich die Schul- Professorin selbst das Leben nehmen, konnte aber in der Salzburger Klinik stabilisiert werden . Die Pensionistin Helga Kochmann (77) arbeitet ehrenamtlich in der Volksschule als Leseoma. Sie hat den Buben am Freitag noch gesehen.