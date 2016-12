"Ohne Deutsch keine lebensfähige Gesellschaft"

oesterreicher69 macht den Anfang: "Na, liebe Regierung, wer hat sich vor Kurzem noch aufgeregt, dass es unzulässig ist, in einer Schule darauf zu achten, dass in den Pausen tunlichst Deutsch gesprochen wird? Genau da fängt es an mit der Integration. Solange zugelassen wird, dass jeder tun und lassen kann, was er will, wird es keine gemeinsame lebensfähige Gesellschaft geben. Hört euch um, wie in den Straßen und Verkehrsmitteln gesprochen wird. Da fühlen sich Deutschsprechende als Fremde im eigenen Land ..." oviraptor nimmt ebenfalls die Regierung in die Pflicht: "Und was macht die Regierung? Kopf einziehen und genau so weitermachen wie bisher (verdrängen, schönreden, verharmlosen)."

Kitty A. spricht auf Facebook aus, was sich viele User denken: "Meiner Meinung nach sollte kein 6- jähriges Kind die Schule besuchen dürfen, ohne ein Wort Deutsch zu können!!!!" Zahlreiche Leser schließen sich ihr an, so auch arris: "Wer nicht die Lehrer verstehen kann, braucht nicht in den Unterricht kommen und die anderen beim Lernen stören. Die nicht Deutsch sprechen, müssen zuerst die deutsche Sprache lernen. Da braucht man auch nicht Unsummen für Berater ausgeben. Im Kindergarten fängt es an!"

"20 von 25 Kindern in einer Klasse können nicht Deutsch"

step sieht das ähnlich: "Je höher der Anteil der Migranten in einem Land, desto größer der Leistungsunterschied: Logisch, es sinkt der Anreiz zur Anpassung, wenn man ohnehin schon in der Mehrheit ist, und vom wem sollte man noch die Landessprache lernen, wenn's fast nur Ausländer im Wohngebiet gibt?" Und auch Leserin isabell gibt sich wenig überrascht: "Unglaublich, wie kann man da überrascht sein bei diesem PISA- Ergebnis, das ist doch klar, wenn in einer Klasse von 25 Kindern 20 Kinder sitzen, die nicht Deutsch können. Diese Kinder haben nichts verloren in einer Schule, die gehören separat unterrichtet, damit sie erst einmal Deutsch lernen, und dann kann man sie mit den anderen Kindern zusammensetzen. Ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, weil da kommt einem das Grauen die diesem Schulsystem." Das findet auch viperman: "Von 27 Kindern haben 10 Deutsch als Muttersprache."

"Andere Länder haben auch Migranten, wieso klappt es da?"

jarosch34 hingegen kann mit diesen Argumenten nicht viel anfangen: "Also sind wieder einmal die Ausländer an allem schuld ..." Und auch andere Leser haben Theorien, die unser schlechtes Abschneiden begründen können. So z. B. weidis auf krone.at: "Solange die Lehrergewerkschaft alles blockiert, kann auch keine Reform kommen." Oder Nicole F.: "Hat denn überhaupt irgendjemand angenommen, dass wir besser abschneiden? Bei unserem völlig veraltetem Schulsystem, wo immer und immer wieder die gleichen Kinder auf der Strecke bleiben? Da war das doch kein Wunder ..." Auch easy- mann vermutet, dass mehr dahintersteckt: "Andere Länder haben doch sicher auch Migranten. Wieso klappt es laut PISA überall so ziemlich gut, nur in Österreich nicht. Meine Eltern waren aus Polen, aber meine Muttersprache war zu Hause immer Deutsch. Wurde von meinen Eltern so gewollt. Ist das heute nicht mehr so? Und wenn, warum?"

Irene L. stößt sauer auf, dass es immer verzichtbarer scheint, Deutsch erlernen zu müssen: "Es gibt aber genug Türken, die hier geboren sind und kein Wort Deutsch können! Aktionen wie Staplerkurse von AMS in Türkisch, alle Formulare auch in türkischer Sprache vermitteln den Eindruck, Deutsch lernen ist nebensächlich. Für eine erfolgreiche Integration ist das Erlernen der Landessprache unerlässlich. Nichterlernen der Sprache ist Integrationsverweigerung." portas1234 sieht das genauso: "Was hat man erwartet, wenn man Menschen in Österreich aufnimmt, denen in deren Muttersprache erklärt, wie sie zu unserem Geld kommen? Daneben gibt es islamische Kindergärten usw. Es gibt sie, die Parallelgesellschaft. Die Ergebnisse beim nächsten PISA- Test sehen sicher noch schlechter aus."

Auch Markus G. findet, dieses Problem würde seitens der Regierung zu wenig beachtet: "Mich wundert es nicht. Ich finde, jeder sollte Deutsch in Österreich sprechen in der Öffentlichkeit. Das fängt schon an beim AMS, Ärzte, Spitäler usw. Es sollen nur zwei Sprachen bei den Formularen geben, und das sind Deutsch und Englisch, nicht zig andere. Wer die deutsche Sprache nicht lernen möchte, kann gerne das Land verlassen. Ich finde, das gehört einfach dazu, dass man sich verständigen kann in einen fremden Land. Nur leider leben wir in Österreich, und daher ich diese Meinung vertrete, bin ich jetzt in manchen Augen ein Rassist. Danke an unsere teuren Politiker, die dieses Thema seit Jahren verschlafen."

warhorse hingegen vermutet Probleme auch hinsichtlich des Gebrauchs und Wandels der Jugendsprache: "Ist vielleicht auch das viele Simsen mit schuld? Hierbei werden ja Fantasieausdrücke verwendet - die mit Deutsch überhaupt nix zu tun haben - und damit auch keine ordentlichen Sätze gebildet werden. Jugendsprache hin oder her, digitale Zeit hin oder her. Es wäre höchst a.d. Zeit, das VORLESENlassen der Schüler wieder einzuführen und dies nicht von einem Tablet, sondern aus einem Buch, ohne dass man als rückständig angesehen wird."

" Immigrations- statt Ganztagsschuldebatte nötig!"

Als wiederum eigenes Problem wird die Stadt Wien angesehen: "Wie immer, Wien ist überall Schlusslicht: Höchste Schulden, meiste Mindestsicherungsbezieher, höchste Arbeitslosenrate, höchste Kriminalitätsrate, meiste Ausländer, schlechteste Schulergebnisse - diese Liste lässt sich endlos fortführen, bald schäme ich mich, irgendwo zu sagen, aus Wien zu stammen, das tut richtig weh, ist aber so." (Alpha1) So auch fefe: "Ja, vor allem in Wien ist es jetzt gelungen, dass sich - so wie in den meisten Großstädten - Ghettos bilden, wo die Bezirke mit eigener Infrastruktur besiedeln. Jahrhundertelang war in Wien immer schon ein großer Anteil frisch Zugewanderter, aber es ist immer gelungen, sie alle zu Wienern zu machen. Die SPÖ hat die Bildung von Ghettos gefördert und das erfolgreich. Selbstverständlich sprechen die außerhalb des Schulunterrichts nicht Deutsch. Auch auf Ämtern, in KH etc. gibt es ihre Sprache."

Glock17: "Statt der von den Roten gewünschten Ganztagschuldebatte sollte man lieber eine Immigrationsdebatte führen. Damit wäre man deutlich näher an der Ursache der Misere." Wolfang T. fasst auf Facebook zusammen: "Wenn die Frau Bildungsministerin eine faktenbasierte Bildungspolitik betreiben würde, könnte sie einiges erreichen: Kein Schuleintritt ohne Deutschkenntnisse, kein Volksschulabschluss ohne gesicherte Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen!"