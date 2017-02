Offizielle Trauerfeier für Oberhauser am Sonntag

Die offizielle Trauerfeier für die verstorbene Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser findet am kommenden Sonntag statt. Die Veranstaltung in der Feuerhalle Wien- Simmering beginnt um 13 Uhr, gab das Ministerium im Einvernehmen mit der Familie am Dienstag bekannt. Die Öffentlichkeit hat dort die Möglichkeit, sich von 9 bis 11 Uhr persönlich zu verabschieden.