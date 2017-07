Österreichs Bahnen 2016 mit neuem Fahrgastrekord

Die Bahnen in Österreich haben 2016 mit 288,8 Millionen Fahrgästen erneut einen Höchstwert erzielt. Auch im Güterverkehr gibt es einen Aufwärtstrend: Mit 114,9 Millionen Tonnen an transportierten Gütern gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 1,9 Prozent. Die bisherigen Zahlen belegen auch heuer einen Zuwachs, so Schienen- Control- Geschäftsführerin Maria- Theresia Röhsler am Dienstag. Die Österreicher bleiben damit die fleißigsten Bahnfahrer in der EU.