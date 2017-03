Österreichs Auslandstürken stürmen die Konsulate

Evet (Ja) oder Hayir (Nein) - am Montag hat in Österreich die Stimmabgabe für die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei gestartet. Noch bis 9. April können 108.561 Auslandstürken in den diplomatischen Vertretungen in Wien, Salzburg und Bregenz ihr Kreuz machen. Der Ansturm war gleich am ersten Tag gewaltig. Mit dem Referendum will Präsident Recep Tayyip Erdogan die Einführung eines Präsidialsystems durchsetzen.