"Österreichischer Minister" als Held von London

Foto: AP

Foto: Kronen Zeitung, AP

, hielt das Parlament am Donnerstag eine Routinesitzung abdemonstrativ, denn das Parlament als Ort dieses Anschlags wird als "Angriff gegen die Demokratie" empfunden. Normalität, allerdings mit Einschränkung: Die Parlamentssitzung wurde mit einem Gebet und einer Schweigeminute eröffnet, und zur Spurensicherung blieb die Umgebung des Parlamentsgebäudes abgeriegelt; darunter der Tatort, die Westminster Bridge. Sie ist eine der wichtigsten Brücken über die Themse. Das löste im morgendlichen Berufsverkehr ein weitreichendes Verkehrschaos aus.

Typisch auch der Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan (pakistanischer Migrationshintergrund; Integration gibt es also doch!): "Wir dürfen uns nicht beugen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Terroristen Erfolg haben und unseren Lebensstil zerstören oder unsere Gesellschaft spalten." Motto: Jetzt erst recht! Wir lassen uns nicht unterkriegen! In diesem Sinne wird auch Vizeaußenminister Ellwood von den Medien als "Hero" gefeiert.

Schnappschuss von der Festnahme des Terrorverdächtigen Foto: AP

Foto: AP/Stefan Rousseau, AP/Yui Mok

Ist das der Terrorverdächtige? Zwei Messer liegen auf dem Boden. Foto: AP

Denkmal für den Bruder des Helden von London

Bereits einmal hat Ellwood eine Tragödie durchlebt - nun ist er zum tragischen Helden der Londoner Terrorattacke geworden. Nicht zum ersten Mal war er von einer Terrorattacke betroffen: Sein Bruder Jonathan Ellwood kam bei dem Bombenanschlag auf Bali 2002 ums Leben. Für die 220 Opfer des Anschlags von Bali war ein Denkmal errichtet worden keine 500 Meter vom Ort des Londoner Terroranschlags entfernt.

Staatssekretär Ellwood (Mitte) mit blutverschmiertem Gesicht Foto: AP

Der Vizeaußenminister war am Mittwoch, alle Sicherheitswarnungen missachtend, sofort zu dem verletzten Polizisten geeilt. Politiker und Journalisten sind voll des Lobes. "Wie Tobias Ellwood dem Polizisten geholfen hat, war heldenhaft!", twitterte der Abgeordnete Ben Howlett. BBC- Experte Frank Gardner, der selber 2004 Opfer eines Terrorangriffs wurde, twitterte: "Riesengroßen Respekt für meinen Freund, der versucht hat, den niedergestochenen Polizisten zu retten und die Blutung mehrerer Stichwunden zu stillen. Vergebens."

Video: AFP

Der Held, der aus Wien kam

Ellwood war in Wien in die International School gegangen, deshalb wird er an unserer Botschaft in London scherzhaft "der österreichische Minister" genannt. Erst vergangenen Juni reiste er nach Wien, um in seiner ehemaligen Schule zu referieren. Dort, wo auch seine Mutter Caroline jahrelang Direktorin der Middle School war, machte Ellwood 1985 seinen Abschluss, bevor er schließlich zum Studium nach England zurückkehrte. Tragisches Detail: Ellwoods Bruder Jonathan ist 2002 bei den Terroranschlägen von Bali ums Leben gekommen. Im Rahmen der jährlichen Abschlussfeier wird an der Vienna International School ein Preis in seinem Namen an einen Schüler verliehen.

Foto: AFP

In London trauert man um die Opfer der Terrorattacke. Foto: AP

Apropos Österreich: Botschafter Martin Eichtinger war am Mittwoch sechs Stunden lang mit 500 anderen Personen im Parlament "gefangen" gewesen. So lange hatte im ganzen abgeriegelten Stadtteil Westminster die Fahndung nach eventuellen Komplizen des Attentäters angehalten.

"So nah kann man dem Schicksal sein"

So war nebenan in der Westminster Abbey von Scotland Yard ein provisorisches Registrierungsbüro eingerichtet worden. Dorthin sollte jeder der "Gefangenen" in einem "Gänsemarsch" hinübergeführt und die Identität geprüft werden. Es galt als nicht ausgeschlossen, dass sich mutmaßliche Attentäter auch im Parlamentsgebäude befinden. Der Plan wurde letztlich fallen gelassen.

Die Sitzung des Parlaments begann mit einer Schweigeminute. Foto: AFP

Als Botschafter Eichtinger nach seiner Rückkehr diesen Tag Revue passieren ließ, erinnerte er sich: "Hätte ich vier Minuten früher meine Gespräche im Parlament beendet, wäre ich zwar der 'Gefangenschaft' entgangen, aber dem Attentäter am Ausgang in die Hände gelaufen. So nah kann man dem Schicksal sein."

Kurt Seinitz und Kálmán Gergely, Kronen Zeitung