Österreichischer Major schießt US- Soldat ins Knie

Schusszwischenfall in Kabul: Aus der Dienstpistole eines in Afghanistan stationierten Majors des österreichischen Bundesheers hat sich am Wochenende ein Schuss gelöst. Ein US- Soldat wurde dabei ins Knie getroffen. "Wie es dazu gekommen ist, muss jetzt erst untersucht werden", sagte Stefan Hirsch, Sprecher des Verteidigungsministeriums.