Österreicherin in London: "Es schaut wild aus"

Saueregger arbeitet für ein Unternehmen, das für Sicherheitstransporte zuständig ist. Doch Mittwochfrüh geriet ihre eigene Sicherheit in Gefahr: Die junge Frau wollte mit ihren Kollegen öffentlich in die Arbeit fahren, doch das Feuerinferno im Grenfell Tower hielt sie davon ab: "Die U- Bahn wurde gesperrt, es war die Hölle - mein Team hätte es fast nicht zum Bahnhof geschafft. Es schaut wild aus."

Schreckliche Erinnerungen an Brand in Dubai

Trümmer, Schutt und Asche, Verzweifelte und weinende Menschen - Anna G. aus dem oberösterreichischen Wels kennt diese Situation. Die 27- Jährige überlebte das Feuerinferno in der Silvesternacht auf 2016 im Luxushotel The Address in Dubai.

Minuten bevor der fatale Brand einst ausbrach, wollte die junge Frau noch eine Weste aus ihrem Zimmer im zwölften Stock des Wolkenkratzers holen - warum auch immer (sie weiß es bis heute nicht) unterließ sie es und blieb bei ihren Freunden sitzen. Wahrscheinlich hat es ihr das Leben gerettet. Eines ist aber fix, sagte Anna G. schon damals: "Ich betrete sicher nie wieder ein Hochhaus."

