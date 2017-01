Österreicher werden älter - aber auch kränker

Stellen Sie sich eine gigantische Arztpraxis vor, in der alle Europäer für einen Gesundheitscheck Platz nehmen. An welchen Wehwehchen würden die meisten wohl leiden, woran die meisten sterben?

Wissenschafter der OECD prüften 36 Länder auf Herz und Nieren: Lebensstil, Statistiken und Krankheitsbilder mehrerer Jahrzehnte wurden miteinander verglichen. Heraus kam ein 200 Seiten langer Befund - mit vielen regionalen Unterschieden.

Griechen schlucken am häufigsten Antibiotika

In Ungarn sterben, gemessen an der Einwohnerzahl, die meisten Menschen an Krebs. Die Griechen schlucken am häufigsten Antibiotika, die Engländer konsumieren das meiste Kokain und die Litauer dafür das meiste Hochprozentige - nämlich 14 Liter Alkohol pro Nase und Jahr.

Jeder sechste Erwachsene bringt ein adipöses Kampfgewicht auf die Waage, angeführt wird das Dicken- Ranking übrigens von den Maltesern. In Spanien leben die Menschen durchschnittlich am längsten, nämlich 83,3 Jahre.

Drittel der Österreicher stirbt an Herzinfarkt

Und die Österreicher? Nach aktuellem Stand stirbt ein Drittel aller Einwohner an einem Herzinfarkt, ein Viertel an Krebs. Frau Österreicherin segnet das Zeitliche mit 84, Herr Österreicher bereits fünf Jahre früher.

Interessant ist aber auch eine weitere Kategorie: die Anzahl der Jahre, in denen wir ohne gesundheitliche Einschränkungen leben. In Österreich ist diese Schwelle mit Mitte 50 erreicht, im EU- Schnitt aber erst mit 61,5 Jahren. In Malta oder Schweden setzen körperliche Gebrechen überhaupt erst mit 70+ ein.

"Österreicher rauchen noch immer viel"

Warum ist das so? Erklärungsversuch des Altersforschers Johannes Grillari: "Die Österreicher rauchen noch immer so viel wie vor zehn Jahren, während der Konsum in fast allen anderen EU- Ländern deutlich reduziert wurde. Auch spielt die Ernährung eine Rolle. Traditionell haben Menschen in Ländern mit hohem Anteil an Fisch, Olivenöl und Rotwein sowohl eine hohe Lebenserwartung als auch mehr gesunde Jahre."

Alexandra Halouska und Thomas Strohschneider, Kronen Zeitung