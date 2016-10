Österreicher geben pro Monat im Schnitt 1970  aus

So stiegen die Haushaltsausgaben pro Kopf in den vergangenen fünf Jahren um nur 90 Euro an, während die Inflation im gleichen Zeitraum in absoluten Zahlen um 214 Euro zugelegt hat, so eine Erhebung der Statistik Austria.

Einkommen weniger stark gestiegen als Preise

Die Einkommen sind somit weniger stark gestiegen als die Preise. Man kann sich daher für sein Geld heute weniger leisten als noch vor fünf Jahren. Das führte dazu, dass der Ausgabenanteil für Wohnen und Energie von 23,8 Prozent auf zuletzt 26,1 Prozent gestiegen ist. Auch wenn z.B. die Miete stärker steigt als das eigene Gehalt, zieht man nicht in eine billigere Wohnung.

Eklatant auch die Unterschiede zwischen reicheren und ärmeren Haushalten: Während erstgenannte nur ein Drittel für existenzielle Dinge (Miete, Heizung, Nahrung usw.) ausgeben müssen, sind es bei jenen mit geringerem Budget 45 Prozent.

Der Anteil für Alkoholika und Tabakwaren ist hingegen zuletzt gesunken.