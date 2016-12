Österreicher fahren am liebsten mit dem Auto

Ein wichtiger Grund dafür ist einerseits die "Mobilitätsrevolution" bei der Gruppe der Generation "65 plus". Immer mehr Pensionisten verfügen über einen Pkw und sind daher mobiler als noch vor 20 Jahren. Andererseits greifen auch Frauen immer häufiger auf ihre Pkws zurück, um zum Beispiel einkaufen zu gehen bzw. andere Erledigungen zu machen. Verkehrsminister Jörg Leichtfried spricht in diesem Zusammenhang von "geänderten Lebensrealitäten".

"Öffis" in der Stadt wichtig

Auch ein starkes Stadt- Land- Gefälle sticht aus den Ergebnissen hervor, wie der ORF berichtet: Im ländlichen Raum überwiegt der motorisierte Individualverkehr, im urbanen wiederum haben die "Öffis" eine große Bedeutung. So legt der durchschnittliche Landbewohner an Werktagen 56 Prozent seiner Wege mit Pkw oder Motorrad zurück, das ist ein Anstieg um ein Viertel innerhalb von 20 Jahren. In Wien wiederum dominiert der öffentliche Verkehr, der ebenfalls um ein Viertel anstieg. 38 Prozent der Wege werden hier mit "Öffis" zurückgelegt, 25 im motorisierten Individualverkehr.

Zersiedelung im ländlichen Raum, zu lange Wegstrecken

Wie lässt sich aber erklären, dass bei einem Bevölkerungswachstum von sieben Prozent seit 1995 die Gesamtverkehrsleistung um über 30 Prozent gestiegen ist? Laut dem Verkehrsministerium spielt die Entwicklung im ländlichen Raum eine wesentliche Rolle. Ortskerne werden "entleert", die "Speckgürtel" rund um die Zentren wachsen. Durch die Ansiedelung von Einkaufszentren am Ortsrand werden die Wegstrecken länger und können nicht mehr zu Fuß absolviert werden.