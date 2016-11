Österreich Spitzenreiter bei Biolandwirtschaft

Im Bereich der ökologischen Landwirtschaft ist Österreich klarer Spitzenreiter in der EU. Wie aus dem am Dienstag von Eurostat präsentierten neuen Kompendium über "Nachhaltige Entwicklung" hervorgeht, belegt Österreich in der EU mit einem Anteil von über 20 Prozent klar Platz eins vor Schweden (17 Prozent) und Estland (16 Prozent).