Österreich schiebt deutsche "Reichsbürgerin" ab

Österreich hat eine sogenannte Reichsbürgerin nach Slowenien abgeschoben. Die 45- jährige Deutsche, die seit 2015 in Kärnten lebte, gehöre der staatsfeindlichen Verbindung an, erklärte Polizeisprecher Rainer Dionisio am Donnerstag. Die "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert.