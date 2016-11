Österreich kooperiert bei Cyber- Abwehr mit Israel

Doskozil freute sich am Montagabend vor österreichischen Journalisten über ein "sehr freundschaftliches Gespräch" mit seinem als schwierig bekannten israelischen Gegenüber. Lieberman habe die Zusammenarbeit auf dem Gebiet, auf dem Israel als weltweit führend gilt, "offensiv angeboten". Konkret soll ein Teil des noch auszuarbeitenden Abkommens in der Schulung österreichischer Cyber- Security- Experten in Israel bestehen.

Der Ausbau der Cyber- Abwehr ist ein wesentlicher Teil von Doskozils Heeres- Reformplänen. Der Minister will ein eigenes Kommando für den Bereich Cyber- Abwehr schaffen. Bis 2020 sollen dort und im Heeres- Abwehramt 250 bis 350 zusätzliche neue Mitarbeiter aufgenommen werden, im Endausbau sollen es 1350 sein. Für ihre Ausrüstung mit Hard- und Software sollen bis 2020 mindestens 46 Millionen Euro in die Hand genommen werden, für neue Schulungszentren und Sanierungs- wie Adaptierungsmaßnahmen in bestehenden Anlagen weitere 13,5 Millionen.