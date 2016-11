Österreich geht Militärkooperation mit Israel ein

Österreichs Verteidigungsminister über seine Beweggründe: "Auf dem Gebiet der Cyber- Abwehr, Terrorismusbekämpfung oder Technik des Grenzschutzes hat Israel einen Wissensvorsprung, von dem wir allein schon im Trainingstransfer lernen können. Außerdem ist Israel in dieser Region ein stabiler Faktor. Ich bin froh, dass uns dieses Tor aufgemacht wurde."

Österreich hat mit vielen Ländern Kooperationsvereinbarungen; allein mit Deutschland 80 Verträge. Mit Israels arabischem Nachbarland Jordanien hat Österreich eine Kooperation auf dem Gebiet der Kampfmittelbeseitigung.

Israels Zaun hält 99 Prozent der Schlepper ab

Am Montag besuchte Dozkozil die israelischen Sperranlagen - ein 400 Kilometer langer Zaun - an der Sinagrenze, welche die illegale Migration von Afrikaner durch Schlepper um 99 Prozent (!) verringert hat. Der Verteidigungsminister in seinen Überlegungen, was man von Israels Erfahrungen auch in Europa verwenden könnte: "Solche Sperranlagen funktionieren nur, wenn man dazu auch eine erfolgreiche Kooperation mit dem Nachbarstaat hat." (Im Falle Israels ist es Ägypten.)

Doskozil nach seiner Besichtigung eines Hightech- Kommandozentrums im Grenzbereich: "Israel nützt an seiner Grenzüberwachung außerdem die Hochtechnologie, die Personal spart. Und nicht zuletzt lässt sich Israel die Rückkehr von Migranten viel kosten - durch Rücknahmeabkommen mit afrikanischen Staaten und mit einer 3500- Dollar- Prämie für freiwillige Rückreise."