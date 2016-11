ÖBB suchen neues Sesselmodell für ihre Züge

Der Bahn- Chef ist schon gespannt, welches Modell zum Favoriten gekürt wird. Seit der Vorwoche können Interessierte am Probesitzen der ÖBB teilnehmen. Bereits 300 ausgefüllte Fragebogen wurden abgegeben. Einen endgültigen Favoriten gibt es noch nicht, aber die Doppelbank wird von den Testern am besten angenommen.

Durchgehende Kopfstütze für mehr Privatsphäre

Auch Matthä lässt sich von diesem Modell begeistern. Die durchgehende Kopfstütze sorgt für mehr Privatsphäre. Der hintere Sitznachbar kann so zum Beispiel nicht beim Laptop des Vordermanns mitlesen. Auch andere Kundenwünsche wurden in die Musterstücke miteinbezogen. So kann man durch eine zusätzliche Auflage sein Handy ohne Kabel aufladen. Die neuen Sitze sollen ab 2020 in den Fernzügen zum Einsatz kommen.

Bis Freitag kann man noch am öffentlichen Probesitzen teilnehmen und seinen Favoriten auswählen (ÖBB- Zentrale, Am Hauptbahnhof 2 in Wien, Öffnungszeiten von 10 bis 14 Uhr).