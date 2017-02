ÖBB- Mitarbeiter entlarvten Wiener U- Bahn- Schläger

Der 48- jährige Musiker Michael B., ein Bekannter von Modedesigner La Hong, hatte am 21. Jänner drei Männer in der U- Bahn- Station auf das bestehende Rauchverbot aufmerksam gemacht. Daraufhin stänkerte die Gruppe den 48- Jährigen an und bespuckte ihn. Einer der Verdächtigen schlug auf den Musiker ein und verpasste ihm so einen Mittelhandknochenbruch.

Foto: Polizei

Am Montag gelang es schließlich den Ermittlern, ein Bild des Schlägers aus den Aufnahmen der Überwachungskameras zu filtern. Nachdem dieses veröffentlicht wurde, ging noch am selben Tag ein entscheidender Hinweis bei der Polizei ein: Mitarbeiter der ÖBB hatten den Verdächtigen gegen 19.45 Uhr am Westbahnhof wiedererkannt. Der 34- Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Mann gab in seiner Einvernahme an, sich lediglich verteidigt zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.