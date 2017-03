Obduktion brachte keine Klärung der Todesursache

Immer noch ungeklärt ist der plötzliche Tod eines erst 14 Monate alten Kleinkindes in Tragwein in Oberösterreich. Wie berichtet, hatte die Mutter des kleinen Buben ihr Kind am Montagabend reglos im Kinderbettchen vorgefunden. Die Obduktion konnte allerdings keinerlei Aufschluss über die Todesursache liefern.