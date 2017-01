Nur Klasnic und Burgstaller bisher Landeschefinnen

Frauen an der Regierungsspitze sind in Österreich etwas höchst Seltenes: Eine Bundeskanzlerin gab es noch nie - und Johanna Mikl- Leitner (ÖVP) wird erst die dritte von dann 70 Landeshauptleuten seit 1945 . Ihre beiden Vorgängerinnen sind Waltraud Klasnic (ÖVP) in der Steiermark und Gabi Burgstaller (SPÖ) in Salzburg. Beide waren nach zwei Amtsperioden, also rund zehn Jahren, wegen Wahlschlappen gegangen.