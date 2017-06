Nun doch Festnahmen bei Razzia in Hinterhofmoschee

Vor einer Woche kam es an der Kreuzung Neilreichgasse/Pernersdorferstraße in Wien- Favoriten zu einer Razzia in einer Hinterhofmoschee. Auch eine WEGA- Gruppe war im Einsatz. Anlass waren fremdenpolizeiliche Hinweise. Anfangs hieß es noch: "Keine Festnahmen." Jetzt aber steht fest: Es gab sie doch.