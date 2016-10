NÖ: Pflegeheim- Mitarbeiter quälten Patienten

In einem privaten Pflegeheim in Niederösterreich sollen wehrlose Patienten gequält worden sein. Wie am Dienstagabend in der "ZiB2" berichtet wurde, wurden vier Pflegekräfte fristlos entlassen, die Polizei eingeschaltet sowie Pflegeaufsicht, Patientenanwaltschaft und auch Angehörige der Betreuten in Kenntnis gesetzt.