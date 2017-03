NÖ: Nächtliche Explosion erschüttert Hollabrunn

Explosion in der Nacht auf Montag im niederösterreichischen Hollabrunn: Eine Pizzeria brannte aus, ein Fahrradgeschäft wurde ebenfalls zerstört. "Rund 20 Wohnungen im Gebäude wurden evakuiert, drei Familien in Notquartiere gebracht", berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Durch die Wucht der Detonation zerbarsten Scheiben von in der Nähe geparkten Pkw und umliegenden Geschäften.