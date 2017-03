NÖ: Lehrer hatte intime Affäre mit Schülerin (13)

Riesenwirbel um eine Lolita- Affäre in einer Sporthauptschule im Süden Wiens. Laut den Ermittlern des NÖ- Landeskriminalamtes (Gruppe Sexualdelikte) soll ein Lehrer seit Dezember 2015 immer wieder sexuelle Kontakte mit einer blutjungen, erst 13- jährigen Schülerin geführt haben.

Angefangen dürfte die verhängnisvolle Affäre damit haben, dass der "Herr Klassenvorstand" Ansprechpartner im Zuge eines modernen Schulprojektes war. Die Schülerin vertraute sich dem erfahrenen Mann an und dieser missbrauchte offenbar das Vertrauen. Erst als das verführte Mädchen nun mutig genug war, um eine Anzeige zu erstatten, flog die verbotene Liaison auf!

Pädagoge hatte bereits einmal Schule gewechselt

Der Pädagoge, der schon zuvor die Schule gewechselt und in einem anderen Bezirk unterrichtet hatte, wurde jetzt einvernommen. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Wiener Neustadt in U- Haft. Für den Lehrer gilt die Unschuldsvermutung.

Christoph Matzl, Kronen Zeitung