NÖ kürzt Sozialhilfe: Wien hat den Schwarzen Peter

Niederösterreich hat mit der Novellierung des Mindestsicherungsgesetzes am Donnerstag den Schwarzen Peter nun endgültig Wien zugeschoben. Somit steigt der Druck auf Rot- Grün weiter, ebenfalls Höchstgrenzen bei der Sozialhilfe einzuführen. Was es "nicht spielen" wird, ist, dass sich alle an Wien abputzen, hatte die zuständigen Sozialstadträtin Sonja Wehsely zuletzt behauptet. Doch nun zeichnet sich genau dieses Szenario ab. Lohn- und Sozialdumping seien somit "beschlossene Sache", wetterte AK- Boss Rudolf Kaske.