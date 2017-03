NÖ: Klinik- Gebetsraum als Dschihadisten- Treffpunkt

Der islamische Gebetsraum der Uniklinik in St. Pölten soll in der Vergangenheit regelmäßig als Treffpunkt für IS- Sympathisanten gedient haben. Dreimal pro Woche sei dort "Werbung" für den IS und den Dschihad in Syrien gemacht worden. Auch die kürzlich in St. Pölten festgenommene Gruppe an Terrorverdächtigen soll sich in dem Gebetsraum des Spitals getroffen haben.