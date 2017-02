NÖ: Doppelmörder ist resozialisierter Ex- Häftling

Das blutige Drama spielte sich beim gemeinsamen Familienessen im Haus der Eltern des 36- Jährigen ab - und noch dazu teils vor den Augen des erst elfjährigen Sohnes des Angreifers und dem 14 Jahre alten Sohn der Stiefmutter des 36- Jährigen. Milan A., ein Ex- Häftling, galt laut Informationen der "Krone" als "resozialisiert". Doch am Samstagabend rastete der Mann mit serbischen Wurzeln plötzlich völlig aus und richtete mit einem Küchenmesser ein wahres Blutbad an.

Foto: Martin A. Jöchl

38- Jährige nach Not- OP in stabilem Zustand

Mehrmals stach der Verdächtige zunächst auf seine 52 Jahre alte Stiefmutter Djufa A. ein, rammte danach seinem 55- jährigen Vater Cvetin die Klinge mehrfach in den Leib. Zuletzt ging der Ex- Häftling auch noch auf seine eigene Ehefrau los, die schwerst verletzt wurde, den blutigen Angriff jedoch überlebte. Das Opfer wurde im Wiener AKH notoperiert, der Zustand der 38- Jährigen sei laut Angaben des NÖ Polizeisprechers Markus Haindl mittlerweile stabil.

Foto: Martin A. Jöchl

Gegen 22.15 Uhr, nur Minuten nach der Schreckenstat, wurde die Polizei alarmiert. Die beiden Buben hatten den Notruf gewählt und baten die Exekutive um Hilfe. Vor Ort spitzte sich die Lage dann ein weiteres Mal zu. Als der 36- Jährige die Uniformierten erblickte, drohte er auch noch, seinen eigenen Sohn zu töten. Der Elfjährige konnte jedoch fliehen und blieb, wie auch der 14- Jährige, unverletzt.

"Wissen nicht, was in ihn gefahren ist"

"Wir wissen nicht, was in ihn gefahren ist", kann sich Dragisa T., der völlig verzweifelte Schwager des 55 Jahre alten Opfers, die grausige Tat nicht erklären.

Dragisa T., Schwager des ermordeten 55-Jährigen, kann sich die Bluttat nicht erklären. Foto: Martin A. Jöchl

Auch die Polizei tappt bezüglich des Motivs des mutmaßlichen Täters bislang noch im Dunklen. So sei die Einvernahme des 36- Jährigen laut Haindl "nicht zielführend" gewesen. Zudem gebe es bisher keine Hinweise darauf, dass es bereits in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen in der Familie gekommen sei, hieß es weiter. Die Ermittlungen laufen.