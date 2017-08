Noch heftigere Unwetter fegten über Österreich

Kaum waren die Aufräumarbeiten angelaufen , ist es in der Nacht auf Sonntag zu neuerlichen Unwettern in weiten Teilen Österreichs gekommen. Die Schäden fallen nach Angaben von Einsatzkräften dabei noch deutlich schwerer aus als in der Nacht zuvor. Vor allem aus der Steiermark, aber auch aus Tirol, Salzburg und Kärnten wurden Großeinsätze gemeldet.