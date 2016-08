Nichte vor Ertrinken gerettet - Helfer im Spital

Laut Polizei war die Neunjährige im Strandbad Reifnitz in die Strömung des in den Wörthersee mündenden Reifnitzbaches geraten. Sie konnte sich nicht mehr alleine daraus befreien, die Strömung war zu stark, da der Bach derzeit sehr viel Wasser führt.

Der Onkel bemerkte den Überlebenskampf seiner Nichte in den Wassermassen, eilte zu ihr und stürzte sich ebenfalls in die Fluten. Dabei geriet auch er in die Strömung und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Glücklicherweise war ein Bademeister rasch zur Stelle. Ihm gelang es schließlich, die beiden bereits völlig erschöpften Opfer ans rettende Ufer zu ziehen. Der Gesundheitszustand des 34- Jährigen verschlechterte sich daraufhin jedoch derart, dass ein Rettungshubschrauber alarmiert werden musste. Mit einem akuten Kreislaufversagen wurde der Mann ins Klinikum Klagenfurt geflogen.