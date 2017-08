Neunjährigen Sohn getötet: Mutter eingewiesen

Jene 39- jährige Lehrerin, die im Februar in Oberösterreich ihren neunjährigen Sohn getötet hat, ist am Mittwoch von einem Geschworenengericht in Wels in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Das Urteil wurde einstimmig gefällt und ist bereits rechtskräftig.