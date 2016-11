Neugeborenes in Mistkübel am Airport Wien entsorgt

Reinigungspersonal hatte das Bündel in dem Mistkübel entdeckt und Alarm geschlagen. Die Flughafenmitarbeiterin, die als Erste kurz nach 1 Uhr von dem schrecklichen Fund erfuhr, eilte sofort zu dem Toilettenbereich. Und tatsächlich: In einem luftdicht verschlossenen Plastiksackerl lag das Baby, offenbar zum Sterben zurückgelassen. Die Servicemitarbeiterin holte das Bündel vorsichtig aus dem Eimer und öffnete den Plastiksack. Kurz darauf trafen die Sanitäter ein.

Baby reanimiert

Doch dann der Schock: Das Neugeborene zeigte keine Lebenszeichen mehr. Die Rettungskräfte begannen mit der Reanimation. Das Baby wurde zur Beatmung intubiert, auch ein Defibrillator kam zum Einsatz. Die Maßnahmen waren erfolgreich, das Baby konnte stabilisiert werden. Anschließend wurde es von der Rettung in ein Wiener Spital gebracht. Dort wird es intensivmedizinisch betreut, sein Zustand ist laut krone.at- Infos aber nach wie vor kritisch.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Mutter wollte Flug nicht verpassen

Während die Sanitäter um das Leben des Babys kämpften, trafen Polizei und Kripo- Beamte am Fundort ein und machten sich umgehend auf die Suche nach der Mutter. Kurz vor 2 Uhr wurden die Beamten fündig: Die 28- jährige Nigerianerin - sie wollte von Weißrussland kommend via Wien in die USA fliegen - lag schlafend auf einer Sitzgelegenheit im Shop- Bereich des Flughafens.

Auf die Frage, warum sie ihr Kind derart zurückgelassen habe, sagte sie zu den Polizisten bloß, dass sie ihren Flug um 10 Uhr nicht verpassen habe wollen. Die Mutter wurde danach ebenfalls ins Spital gebracht, ist dort aber in Polizeigewahrsam.

Lob für "beherztes Eingreifen"

Nur dem "beherzten Eingreifen" der Flughafenmitarbeiter sei es zu verdanken, dass das neugeborene Mädchen am Leben ist, so Julian Jäger, der Vorstand der Flughafen Wien AG. "Durch eine gut funktionierende Rettungskette am Standort Flughafen Wien konnte ein Menschenleben gerettet werden."