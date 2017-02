Neues Gutachten: Die Eheprobleme der Eislady

Am Freitag stand Estibaliz C. vor Gericht - diesmal allerdings als Opfer. Zwei Ex- Mitinsassinen hatten die Eislady im Frauengefängnis Schwarzau massiv bedroht. Seit Jänner ist sie in OÖ in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht. Jetzt liegt ein neues Psycho- Gutachten über sie vor.