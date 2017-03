Neuer 50- Euro- Schein kommt am 4. April

Die Vorbereitungen für die Einführung des neuen 50- Euro- Scheins laufen auf Hochtouren. Alles sei im Plan, teilte die Nationalbank am Donnerstag mit. Am 4. April werden die ersten Fünfziger mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen ausgegeben, die alten Scheine bleiben bis "weit in die 2020er- Jahre" gültig.