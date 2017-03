Neue Ministerin: Rendi- Wagner folgt auf Oberhauser

Kanzlersprecher Nikolai Moser hatte bereits am Dienstagnachmittag via Twitter das Vorhaben Kerns, Rendi- Wagner als Oberhauser- Nachfolgerin in den SPÖ- Gremien vorzuschlagen, bekannt gegeben. In der "Zeit im Bild" um 17 Uhr bezeichnete Kern Rendi- Wagner als "bekannte und hervorragend qualifizierte Expertin, die eine beachtliche Berufskarriere gemacht hat, mit beiden Beinen im Leben steht".

Die Angelobung der bisherigen Sektionschefin im Gesundheitsministerium wird bereits heute um 14 Uhr durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen erfolgen. Dies teilte die Präsidentschaftskanzlei mit.

Porträt von Dr. Joy Pamela Rendi- Wagner

Dr. Joy Pamela Rendi- Wagner, bisherige Sektionschefin im Gesundheitsministerium und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, ist so wie ihre verstorbene Vorgängerin Ärztin und hat schon eine steile wissenschaftliche Karriere hinter sich. Nach der Promotion an der Medizinischen Universität Wien 1996 machte sie ihre Facharztausbildung in London und arbeitete danach über zehn Jahre am Institut für Tropenmedizin der Medizinischen Uni Wien. 2008 habilitierte sie zum Thema Prävention durch Impfschutz.

Danach verbrachte die Mutter von zwei Mädchen einige Jahre in Israel, wo sie als Gastprofessorin an der Universität Tel Aviv wirkte. Ihr Mann Michael Rendi war österreichischer Botschafter in Israel. Nach der Berufung seiner Frau ins Gesundheitsministerium nach Wien kehrte auch er nach Österreich zurück. Er ist seit dem Vorjahr als Kabinettschef von SPÖ- Kulturminister Thomas Drozda im Bundeskanzleramt tätig.

Der damalige Gesundheitsminister Alois Stöger holte Pamela Rendi- Wagner 2011 als Leiterin der Sektion III für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und medizinische Angelegenheiten sowie als Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit in sein Ressort. In dieser Funktion wurde sie der Öffentlichkeit bald als Krisenmanagerin bekannt. Komplizierte Zusammenhänge stellte sie einfach und auf den Punkt gebracht dar. Für ihre Arbeit nennt sie "den Teamgeist aller Mitarbeiter" als einen zentralen Faktor, um positive Ergebnisse zu erzielen. Im Gesundheitsministerium sieht sie das koordinierte und abgestimmte Vorgehen aller Systempartner (Bund, Länder, Sozialversicherung) als eine spannende Herausforderung.